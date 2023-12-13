وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن نفاد لقاحات الاطفال وتدعو الى تدخل أممي فوري

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة نفاد مخزونها من لقاحات الأطفال، محذرة من “انعكاسات صحية كارثية”.



وقالت وزارة الصحة في بيان اوردته “فرانس برس”: إن “نفاد التطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الاطفال وانتشار الامراض وبخاصة بين النازحين في مراكز الايواء المكتظة”.



وطالب البيان المؤسسات الأممية “بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة”.



من جانبها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف تنظر في ذلك”، موضحة في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال المرئي “إن التطعيمات هي أحد العناصر ذات الأولوية التي نحاول تقديمها لضمان قدرتنا على مواصلة حملة اللقاحات”،