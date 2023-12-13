حساب السيدة الأولى بالبرازيل ينشر "إهانات".. ماذا حدث؟

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تعرض حساب السيدة الأولى في البرازيل جانجا لولا دا سيلفا في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لاختراق إلكتروني، الاثنين، ما دفع السلطات لفتح تحقيق ومطالبة الشركة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بتجميد حسابها.

ونشر المخترق عدة رسائل على حساب جانجا، شملت إهانات للسيدة الأولى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إضافة إلى عبارات معادية للمرأة. وحذفت المنشورات صباح الثلاثاء، وفق ما نقلته "رويترز".

فتح تحقيق

من جانبها، قالت الحكومة البرازيلية إن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقاً في الأمر، بينما قال مكتب المدعي العام إنه أرسل طلباً لـ"إكس" لحجب حساب جانجا لكن مع الاحتفاظ بالأرشيف كاملاً.

وأوضحت الحكومة في بيان: "نتخذ الإجراءات المناسبة كافة".

كما أضافت: "لا يمكن التساهل مع الجرائم والخطاب المعادي للمرأة والكراهية وعدم التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي".