شركة عالمية تنهي عقد رعاية منتخب إسرائيل

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في قرار لا علاقة له بحرب غزة واتخذ قبل هجوم 7 أكتوبر، أعلنت شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية، الثلاثاء، أنها ستنهي رعايتها لمنتخب إسرائيل لكرة القدم العام المقبل.

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العرب والعالم

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وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: "ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا".

وأضاف أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة التي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها فلسطينيون، قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية، قبل هجوم السابع من أكتوبر، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.