نوبة قلبية تباغت نائباً خلال حديثه فيسقط أرضاً بالحال

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لحظات عصيبة شهدها البرلمان التركي، الثلاثاء، حيث أصيب نائب بنوبة قلبية مفاجئة وانهار على الأرض.

في التفاصيل، أثناء إلقائه كلمة ينتقد فيها إسرائيل والحرب على غزة، سقط حسن بيتماز، البالغ 53 عاماً، فجأة على الأرض واصطدم رأسه بالرخام، ليهرع إليه كل من في القاعة.

وقدم أحد الأطباء الموجودين في الجلسة الإسعافات الأولية له، وقام بتدليك قلبه، وفق وسائل إعلام تركية.

حالته حرجة

فيما رفع نائب رئيس البرلمان، جوليزار بيشر كاراجا، الجلسة لمدة 20 دقيقة، وتم إخراج بيتماز ونقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وتلقى دعامتين في شرايين القلب. غير أنه يعتقد أنه في حالة حرجة.

ويعاني بيتماز، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب السعادة التركي، من مرض السكري أيضاً.