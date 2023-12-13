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"أمر غير عادي".. ماذا طلب بايدن من نتنياهو؟

13
DECEMBER
2023
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قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بطلب "غير عادي" من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو "تغيير تشكيلة حكومته الحالية" بحسب ما بثت "رويترز" في خبر قالت فيه إن بايدن قال لنتنياهو إنه "لن يتمكن من إحباط إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".
 
وكان بايدن أعلن دعماً غير مشروط لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن الخلاف بينه وبين نتنياهو الذي بدأ منذ تشكيل الحكومة، لا يزال عميقا. وخلال إشعال شموع "الحانوكا" في البيت الأبيض، أمس الاثنين، تطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقات المعقدة مع نتنياهو على مدار سنوات. وكتب على صورة قديمة جمعته معه: "لا أتفق معك بشأن أمر واحد لعين يجب أن تقوله".
 
تابع بايدن وقال: "هذا تقريبا الأمر نفسه اليوم" وعندها حظي بايدن بتصفيق من ضيوف كانوا أكثر من 800 شخص، ومعظمهم من اليهود الأميركيين، ممن سمعوه يقول أيضا إن لديه "خلافات مع بعض القادة الإسرائيليين"، لكنه لم يتطرق إليها، بحسب ما ذكرت قناة i24news التلفزيونية في موقعها العربي اللغة.
 
ومع أن بايدن لم يوضح تفاصيل الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن المعروف أنها شملت في الأشهر الأخيرة قضايا تتعلق بحرب إسرائيل مع حماس ومعاملتها للفلسطينيين، وقبل ذلك الإصلاحات القضائية التي تسببت في أزمة وبمقاطعة واشنطن لنتنياهو.
 
وقال بايدن أيضا إنه بصرف النظر عن الخلافات بالرأي مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه للدولة اليهودية المستقلة أمر لا يمكن زعزته"، مضيفا أنه "لو لم تكن إسرائيل موجودة، فلن يكون هناك يهودي آمن في العالم"، وفق تعبيره.
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