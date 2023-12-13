الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف النار في غزة

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الشرق الأوسط السعودية: طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بـ«وقف إطلاق نار إنساني» في غزة.

وقد أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إنما لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رحبت فيه بالقرار وحضت الدول التي أيدته على إلزام إسرائيل بتنفيذه.