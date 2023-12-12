الايليزيه: فرقاطة فرنسية دمرت مسيرة كانت تستهدف الناقلة “ستريندا” في البحر الأحمر

A + A -

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء إن الفرقاطة الفرنسية “فريم لانجدوك” اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة كانت تهدد ناقلة النفط النرويجية ستريندا ضمن هجوم جوي معقد انطلق من اليمن.



وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الهجوم وقع مساء يوم الاثنين وتسبب في اندلاع حريق على متن الناقلة التي تبحر تحت العلم النرويجي.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون، كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 كانون الثاني المقبل.



وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، تبني إطلاق صاروخ على ناقلة ترفع علم النروج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة اليمن.