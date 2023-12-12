الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 700 عسكري أوكراني وإسقاط 23 مسيرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 700 عسكري أوكراني وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 105 عسكريين وتدمير عتاد وأسلحة له.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 185 عسكريا.



على محور دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 240 عسكريا، وتم تدمير مدافع وأسلحة له.



على محور جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية هجوما معاديا وتم القضاء على 70 جنديا وتدمير عتادهم وأسلحتهم.



على محور زابوروجيه تم القضاء على 70عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة وعتاد عسكري لهم.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومدافع وعتادا.



تم اعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين وصاروخ Tochka-U تكتيكي سوفيتي.



إسقاط 23 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.



المصدر: وزارة الدفاع الروسية