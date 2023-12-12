القبض على رجل بتهمة التهديد بقتل المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي

A + A -

ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أنه تم إلقاء القبض على رجل أمريكي يُدعى تايلر أندرسون، هدد بقتل المرشح للرئاسة الأمريكية المعارض لأوكرانيا فيفيك راماسوامي.

و ردا على إخطار من مقر الحملة الانتخابية بشأن خطاب للمرشح راماسوامي في بورتسموث، أرسل أندرسون رسالة مفادها: "عظيم، فرصة أخرى لي لتفجير دماغه…سأقتل كل من سيتواجد هناك واعتدي على جثثهم".

ويواجه أندرسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يذكر أنه في حال فوز راماسوامي، فإنه يريد أن يعرض على الرئيس بوتين صفقة بشأن أوكرانيا.

وقد وصف راماسوامي، زيلينسكي بأنه "مهرج".

وفي وقت سابق، كتب راماسوامي في صفحته على منصة "X": "أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية حقيقية، وتتم فيها ملاحقة المسيحيين".

وأضاف أن "الأمور في أوكرانيا تسير بشكل سيئ حقا".

وستجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024. ويتنافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشح عن الحزب الجمهوري. وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أبريل الماضي نيته الترشح لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.