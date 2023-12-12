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اتصالات بين روسيا وفصائل فلسطينية.. ودول أوروبية تطالب الاتحاد بالدعوة لوقف الحرب على غزة

12
DECEMBER
2023
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الوطن السورية:  أعلنت موسكو أنها أجرت اتصالات هاتفية الأحد والإثنين مع عدد من قيادات الفصائل السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس، وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بشأن ضرورة وقف القتال، وحل جميع المشكلات الإنسانية التي نشأت بشكل عاجل، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.

 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أجرى محادثات هاتفية مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت، وممثل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

 

من جهتهم دعا رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا رئيسَ المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى إجراء «نقاش جدي» هذا الأسبوع بشأن الحرب على غزة، وفقاً لما ورد في رسالة كشفت فحواها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية.

 

وفي رسالتهم أكد القادة الأربعة «ضرورة دعوة جميع الأطراف، بصورة عاجلة، إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني دائم، يمكن أن يؤدي إلى نهاية الأعمال العدائية»، كما شددوا على أن «الوقت قد حان ليتحرك الاتحاد الأوروبي»، إذ إن «مصداقيتنا على المحك».



الوطن السورية
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