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نتنياهو: حماس تريد تدميرنا فورا والسلطة الفلسطينية تريد ذلك عبر خطوات ومراحل

11
DECEMBER
2023
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قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن أن حركة "حماس تريد تدميرنا هنا وفورا"، فيما السلطة الفلسطينية "تريد ذلك عبر خطوات ومراحل".

وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، إن"الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو ببساطة أن حماس تريد تدميرنا هنا وفورا، أما السلطة الفلسطينية فتريد أن تفعل ذلك عبر خطوات ومراحل".

هذا وأعلن جيش العدو اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

كما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في وقت سابق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن به"، محملا إياه "مسؤولية الفشل".

ومع دخول الحرب يومها الـ66، تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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