وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف للقطاع إلى 18205

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نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الإثنين، ان حصيلة شهداء قصف العدو الإسرائيلي لقطاع غزة ارتفعت إلى 18205 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18205 شهيدا، و49645 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 25 مواطنا على الأقل، في قصف نفذته طائرات الجيش العدو الإسرائيلي، على منازل مواطنين في مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "وفا" أن مخيم المغازي وسط القطاع تعرض لقصف عنيف من قبل طيران الإحتلال، حيث "نقل العشرات بين شهيد وجريح إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وتستمر قوات العدو الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها ال66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.