living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حدث تاريخي “يحدث مرة واحدة في العمر”… هذا ما ستشهده السماء اليوم الاثنين!

11
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من المتوقع أن يختفي منكب الجوزاء، أحد ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها من الأرض، لفترة وجيزة اليوم الاثنين في حدث تاريخي “يحدث مرة واحدة في العمر”، حسبما يقول علماء الفلك. ويمكن لمراقبي السماء الذين يعيشون في جزء ضيق من جنوب أوروبا وعبر المحيط الأطلسي إلى جزر البهاما وجنوب فلوريدا وجزء من المكسيك أن يروا أن منكب الجوزاء يصبح أكثر خفوتا ويختفي تقريبا لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 ثانية عندما يمر كويكب ليونا أمام النجم الشهير، وفق ما نقل موقع اندبندنت. وفي حين أن الكويكب سيحجب بعضًا من ألمع الضوء الصادر عن النجم، فمن المتوقع أن يترك بعضًا منه ليتخلله ليظهر للمراصد الأرضية. ولفت منكب الجوزاء – النجم العاشر من ألمع النجوم في السماء – الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب سطوعه المتقلب، مما أثار مخاوف من أنه قد يكون على شفا الانفجار. وبينما كشفت الملاحظات اللاحقة أن النجم أبعد بكثير عن هذه النهاية، لا يزال العلماء يحاولون تقدير الحجم الفعلي والميزات الأخرى لنجم منكب الجوزاء. ويقول الباحثون إن مرور كويكب أمام نجم بهذا الحجم أمر نادر جدًا ولا يمكن رؤيته من الأرض إلا كل بضعة عقود. والاستعدادات جارية في أجزاء من أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا لمراقبة هذا الحدث النجمي. ويقول الخبراء إن هذا الحدث النادر سيكون فرصة لاكتساب معرفة جديدة حول الكويكب ومنكب الجوزاء، مثل حجمه وكيفية تحرك الغاز المشحون حول النجم المحتضر. وإذا كان الطقس مناسبًا، يأمل علماء الفلك في تصوير سطح النجم وفهم ما إذا كان يطلق الرياح في بيئته النجمية وكيف يحدث ذلك. وستساعد الملاحظات أيضًا في تحديد حجم وشكل الكويكب وفهم خلايا الحمل الحراري الكبيرة بشكل غريب في منكب الجوزاء والتي تتسبب في سطوع النجم وتغميقه لأشهر عدة في المرة الواحدة. دراسة هذا الأمر قد تكشف أيضًا كيف تنتهي المواد المنطلقة من هذه النجوم العملاقة إلى تشكيل كواكب جديدة. والحملة في إيطاليا يقودها AstroCampania ETS- l’astronomia amatoriale في كامبانيا، وكارليس شنابل من الرابطة الدولية لتوقيت الاحتجاب (Iota) في إسبانيا. وفي قرطبة بإسبانيا، من المتوقع أن تكون نقطة منتصف الحدث في حوالي الساعة 1:15:45 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق (2:15:45 صباحًا بالتوقيت المحلي) في 12 كانون الأول، بينما في فلوريدا بالولايات المتحدة، سيبلغ الحدث ذروته عند حوالي الساعة 8:24:54 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 11 تشرين الأول. وبما أن منكب الجوزاء هو بالفعل أحد ألمع النجوم في السماء، فإن المراقبين لا يحتاجون سوى إلى معدات متواضعة لمراقبة مرور الكويكب، كما يقول الخبراء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   