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فيديو.. تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي

11
DECEMBER
2023
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قال مسؤولون عسكريون أميركيون وكوريون جنوبيون إن طيارا بالقوات الجوية الأميركية نجا بسلام، قبل أن تسقط طائرته المقاتلة من طراز "إف 16" في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية، الإثنين.
 
أفاد الجناح المقاتل الثامن الأميركي في بيان، أن القوات البحرية الكورية الجنوبية انتشلت الطيار، وكان "مستيقظا وفي حالة مستقرة".
 
وأضاف البيان أن الطيار أعيد إلى قاعدة كونسان الجوية قرب مدينة غونسان الساحلية جنوب غربي البلاد، حيث سيتم تقييم حالته بشكل أكبر.
 
وأقلع الطيار من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية، واضطر إلى الخروج من الطائرة بعد تعرضه لحالة طوارئ غير محددة أثناء الرحلة.
 
وقال الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات "إف 16"، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.
 
وذكر قائد الجناح المقاتل الثامن ماثيو سي جايتكي في بيان: "نحن ممتنون لاستعادة طيارنا بأمان من قبل حلفائنا من كوريا الجنوبية، وأن الطيار في حالة جيدة".
 
وفي 29 نوفمبر الماضي، تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "أوسبري" قبالة جنوب اليابان خلال مهمة تدريبية، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.
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