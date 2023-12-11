الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت الثلاثاء على وقف إطلاق النار في غزة

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قال مصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد يوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووفق المصدر فإن مشروع القرار الجديد الذي قدمته مجموعة الدول العربية سيتم مناقشته في الجلسة الطارئة التي ستعقد الثلاثاء.

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، والتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مطلب مماثل في مجلس الأمن الدولي.