الرئيس الأرجنتيني الجديد: الوضع الإقتصادي سيسوء قبل أن يتحسن

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وعد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الأحد بعهد جديد لبلده، لكنه حذر من أن الوضع الإقتصادي سيسوء قبل أن يتحسن إذ لا بد من تقشف مؤلم.



وأشار ميلي بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا إلى أنه "اليوم تبدأ حقبة جديدة في الأرجنتين"، مشددًا على أنه "لم ترث أي حكومة إرثًا بمثل هذا السوء".



وقال: "نعلم أن الوضع سيسوء على المدى القصير، لكن بعد ذلك سنرى ثمار جهودنا".



وأضاف ميلي أمام حشد من مؤيديه أمام البرلمان حيث أدى اليمين: "ليس هناك بديل للإصلاح، ليس هناك بديل للصدمة في المسائل المتعلقة بالميزانية لأنه لا يوجد مال".