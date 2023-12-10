أغنى 25 عائلة في العالم تضيف 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتها خلال 2023

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عائلة عربية تتجاوز عشيرة "والتون" الأميركية كأغنى أسرة في العالم للمرة الأولى خلال 5 سنوات

حظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام ممتاز خلال 2023، حيث أضافت الأسر شديدة الثراء 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية هذا العام.

وأفادت "بلومبرغ نيوز"، بأن النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وتجاوزت الأسرة الحاكمة في أبوظبي "آل نهيان"، عشيرة "والتون" الأميركية ليصبحوا أغنى عائلة في العالم. وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تصبح فيها عائلة غير ورثة "وول مارت" أغنى عائلة في العالم.

وفي الوقت نفسه، أضافت العائلة التي تسيطر على هيرميس – بما في ذلك المدير الفني للعلامة التجارية بيير ألكسيس دوماس والرئيس التنفيذي أكسل دوماس – ثروة بقيمة 56 مليار دولار في عام 2023 لتحتل المركز الثالث في قائمة "بلومبرغ".

وتعد عائلة والتون وأباطرة الشوكولاتة عائلة "مارس" ومليارديرات النفط عائلة "كوخ" هم الممثلون الثلاثة للولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى في قائمة أثرى العائلات.

كان الأثرياء الذين يزدادون ثراءً موضوعاً ثابتاً في عام 2023، مع انتعاش أسعار الأسهم وميل الاقتصاد العالمي إلى الصمود بشكل أفضل مما توقعه المتنبئون القاتمون في بداية العام.

وأضاف أغنى رجلين في العالم – الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ومؤسس أمازون جيف بيزوس – ما يزيد عن 150 مليار دولار من الثروة وحدهما، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

رجل الأعمال الهندي غوتام أداني والناشطة الاجتماعية والمحسنة الأميركية جوليا كوتش هما الوحيدان من بين أغنى 20 شخصاً في العالم الذين أصبحوا أكثر فقراً هذا العام، وفقاً لـ "بلومبرغ".

أغلب العائلات في القائمة كانت من الجيل الثالث للمؤسس، فيما تجاوز القليل منها الجيل الخامس. بينما كانت العائلة الأقدم في إرث الثروة تعود إلى قطر مع الأسرة الحاكمة "آل ثاني" والتي يمثل أمير قطر، جيلها الثامن.