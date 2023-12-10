الشرق الأوسط السعودية: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17700

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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم (السبت)، ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 17 ألفاً و700، فضلاً عن إصابة 48 ألفاً و780 آخرين.

وأضافت الوزارة في إفادة يومية، نقلتها وكالة أنباء العالم العربي، أن 210 قتلى و2300 مصاب وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، بينما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وقالت الوزارة إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في «مجزرة إسرائيلية» بمدرسة في شمال القطاع، مشيرة إلى أن النازحين بها في «وضع كارثي».

وأوضحت أن الجرحى «يُتركون حتى الموت في شمال القطاع بسبب حصار إسرائيل للمستشفيات».