بعد مقتل ابنه بأمس.. مقتل إبن شقيقته اليوم!

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كشفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن ماؤر كوهين جندي إسرائيلي قتل اليوم في معارك غزة وهو ابن شقيقة غادي آيزنكوت الذي قتل ابنه أمس في غزة.



وكانت حكومة وجيش العدو الإسرائيلي قد أكدا بالأمس مقتل نجل غادي آيزنكوت الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

ولم يوضح جيش العدو ملابسات مقتل نجل رئيس الأركان السابق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قدمت تفاصيل عن ذلك.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن غال آيزنكوت أصيب بجروح خطيرة إثر تفجير نفق مفخخ في ضواحي جباليا، مضيفة أنه تم إعلان وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.