جيش العدو: لقد فشلنا!

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إعترف جيش العدو الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، بفشل قوّاته في تنفيذ عمليّة كانت تهدفُ لتحرير رهائن من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال متحدّثٌ باسم جيش العدو إنّ جنديَّين أُصيبا بجروحٍ خطيرة أثناء العمليّة، معتبراً أنّها "لم تنجح"، من دون أن يعطيَ المزيد من التفاصيل.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقتٍ سابق من الجمعة، أنَّها أحبطت محاولة لتحرير رهائن نفَّذتها قوّاتٌ خاصّة إسرائيلية في غزة.

وأكّدت الحركة مقتل وإصابة عددٍ من الجنود الإسرائيليّين بالإضافة إلى مصرع أحد الرّهائن، في عمليّة التحرير الفاشلة.

وقال بيان حماس إنّ المحتجز القتيل كان جندياً أسيراً واسمه ساعر باروخ (25 عاما).