أردوغان: "صندوق باندورا" فتح ولن يشعر أحد بالأمان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "صندوق باندورا قد فتح، ولن يشعر أحد في العالم بالأمان دون كبح الوحشية الإسرائيلية في غزة".

قال الرئيس التركي، في الكلمة التي ألقاها الجمعة أمام منتدى "TRT-2023" الدولي: "إذا لم نتمكن من كيح الوحشية الإسرائيلية، فلن يشعر أحد في العالم بالأمان، لأن "صندوق باندورا" قد فتح.

واتهم الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ ”دعم الإرهاب”.

وأضاف أن "نتنياهو وأنصاره إرهابيون لأنهم مؤيدون للإرهاب. سيمثلون بالتأكيد أمام محكمة لاهاي"، وتابع قائلا: إن "نتنياهو ومن يتعاون معه سيحاكمون ويدانون بنفس الطريقة التي تمت بها محاكمة وإدانة ميلوسيفيتش (سلوبودان ميلوشيفتش ـــــ رئيس يوغوسلافيا السابق).

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ62، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع، ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، مع فرض حصار ومنع دخول المواد الأساسية والإغاثية للقطاع، وتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية أعمق.