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طالبة تطلق النار على زملائها في المدرسة فتقتل واحدا وتنتحر

8
DECEMBER
2023
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أطلقت طالبة النار على عدد من زملائها داخل مدرسة شرقي روسيا، الخميس، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 5، قبل أن تنتحر، بحسب السلطات ووكالات أنباء محلية.
 
ماذا حدث؟
 
   
ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن إطلاق نار وقع في مدرسة بمدينة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا، وأضافت أن هناك بعض التلاميذ بين الجرحى.
   
أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، أن أحد المصابين في حالة حرجة.
   
أظهر مقطع مصور نشرته الوكالة، أطفالا منزوين داخل فصل دراسي خلف باب أغلق بمكاتب ودفتر مقلوب، أثناء الهجوم.
 
توصلت التحقيقات الأولية إلى أن التلميذة (14 عاما) أحضرت بندقية لية إلى المدرسة واستخدمتها في إطلاق النار على زملائها داخل الفصل الدراسي.
   
ذكرت "ريا نوفوستي" أن السلطات تحفظت على والد الفتاة لاستجوابه.
   
قالت قناة "شوت" الإخبارية الروسية على تطبيق (تلغرام)، إن المحققين أرادوا استجواب والد الفتاة أيضا حول كيفية حصول ابنته على السلاح.
   
قالت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، عبر قناتها على "تلغرام"، إنها تشرف على رعاية الأطفال المصابين.
   
ذكرت وزارة الداخلية الروسية أنها تبحث الدافع وراء إطلاق النار.
 
والحادث واحد من وقائع إطلاق نار عدة شهدتها مدارس في روسيا خلال السنوات الماضية، فقد فتح مسلح النار داخل مدرسة وسط روسيا في سبتمبر 2022، مما أدى لمقتل 17 شخصا وإصابة 24، قبل أن يطلق النار على نفسه.
 
وقتل رجل طفلين وموظفة في روضة أطفال وسط روسيا أيضا في أبريل 2022.
 
وفي مايو عام 2021، أطلق رجل النار على طلال داخل مدرسته الثانوية السابقة في مدينة كازان الروسية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم 7 أطفال.
 
أما في عام 2018، فقتل طالب (18 عاما) 20 شخصا في إطلاق نار جماعي داخل إحدى الكليات، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
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