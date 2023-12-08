اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي.. وهذه العقوبة المنتظرة

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وُجّه، الخميس، اتهام بالاحتيال الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرنس برس.

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.

كما ذكرت وزارة العدل الأميركية أن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب.

وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.

يشار إلى أن هذا هو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي.

وسبق أن وجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى هانتر (53 عاما)، بشأن حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية.

وتلقي المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.