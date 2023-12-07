“حماس” في نداء الى الامة وأحرار العالم : للخروج بحشود هادرة غدا الجمعة

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توجهت حركة “المقاومة الاسلامية” – “حماس”، بنداء إلى “أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم”، داعية اياهم الى ان “نتحد جميعا مع غزَّة وفلسطين حتى يتوقف العدوان”. وجاء في النداء:

“أمام استمرار الاحتلال النازي في حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، على مدار شهرين، ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، فإننا نتوجه بالنداء إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، بعلمائها ورجالها ومؤسساتها وقواها الحية إلى الخروج بحشود هادرة غدا الجمعة، وكل الأيام القادمة في كل المدن والعواصم والساحات، والمشاركة الفاعلة في مسيرات وتظاهرات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة وضاغطة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لكل أنحاء قطاع غزة ووقف العدوان الصهيوني على الأبرياء العزل”.



كما نجدد دعوتنا إلى الأحرار وأصحاب الضمائر الحية في كل العالم، إلى مواصلة وتصعيد حراكهم الجماهيري العالمي الرَّافض لجرائم الاحتلا، والمتضامن مع شعبنا وقضيته العادلة ونضاله المشروع والدَّاعي إلى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء والمدنيين، ولنتحد جميعا غدا الجمعة وفي الأيام القادمة، ولنعبر عن تضامننا مع غزة وفلسطين وضد جرائم الاحتلال حتى يتوقف العدوان”.



