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أثار قيام طائرات "إف – 16" الإماراتية الأمريكية الصنع برسم العلم الروسي في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة موجة من السخط في الأوساط الأوكرانية.





واعتبر كثيريون من نشطاء مواقع التواصل مراسم استقبال الرئيس الروسي في أبو ظبي ومشاركة طائرات "إف – 16" أمريكية الصنع في العرض الجوي بمثابة خيانة تقريبا.

واضطر عدد من مالكي بعض قنوات Telegram المشهورة في أوكرانيا إلى تعطيل التعليقات بسبب تدفق الإساءات.

لكن سبب ذلك يكمن في شيء آخر، وهو أن مقاتلات "إف – 16" التي تنتظر كييف توريدها إلى أوكرانيا بفارغ الصبر تعتبر نوعا من "الأمل الأخير"، ورمزا للمساعدة الغربية. وقد فوجئت بأن هذه الطائرات "المقدسة والمعبودة" صارت ترسم في السماء الألوان الثلاثة الروسية (والأبيض والأزرق والأحمر).

يذكر أنه وفقا لآخر تصريحات من رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد بتريوس، فإن كييف قد تتسلم الشتاء الجاري المقاتلات الأمريكية من طراز F-16.

وتخضع الآن مجموعة من الطيارين الأوكرانيين الذين سيتولون مهام قيادة تلك الطائرات للتدريب في الدنمارك. وفي الوقت نفسه، يشكك الخبراء الغربيون تماما في دور الطائرة F-16 في النزاع العسكري الأوكراني. وحسب أحد المسؤولين الكبار في البنتاغون، فبغض النظر عن عدد الطيارين الذين قد تدربوا على قيادة طائرات "إف – 16" سيتم تدميرها كلها بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.

جدير بالذكر أن المقاتلات متعددة المهام F-16 Fighting Falcon تشكل أساسا لسلاح الجو الإماراتي. وتم شراء مجموعة متكونة من 80 طائرة من هذا النوع عام 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا



لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=OPA-hzlcENg





