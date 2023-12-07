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فشل تمرير مشروع قانون مساعدات أوكرانيا وإسرائيل

7
DECEMBER
2023
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رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون من أجل مطالبهم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأميركية مع المكسيك.
 
ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51 وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.
 
ويشمل الإجراء مساعدات قيمتها 110.5 مليار دولار.
 
وجاء التصويت على أساس حزبي إذ صوت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بلا إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين، لكنه عبر عن مخاوفه بشأن تمويل "الاستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية" التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
 
ومشروع القانون من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف.
 
كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربا على غزة.
 
وصوت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، بلا حتى يتمكن من طرح الإجراء مرة أخرى في المستقبل.
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