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واشنطن: نراجع تقريرا يفيد بمقتل مدنيين بذخائر أميركية في غزة

7
DECEMBER
2023
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تراجع تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية أفاد أن ذخائر أميركية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية إسرائيلية في غزة.
 
وذكر تقرير المنظمة الصادر الثلاثاء، أن شظايا من ذخائر هجوم إسرائيلي أميركية الصنع، عثر عليها في أنقاض منازل مدمرة وسط غزة، مما أدى إلى مقتل 43 مدنيا من بينهم 19 طفلا.
 
أكسيوس: تل أبيب مستعدة لخوض نقاش حول مستقبل غزة ما بعد الحرب
 
غزة ما بعد الحرب.. بين واشنطن وتل أبيب
 
وتعد الولايات المتحدة المورد الأول للسلاح لإسرائيل، التي أدى قصفها لغزة إلى مقتل أكثر من 16 ألف شخص حتى الآن وفق وزارة الصحة في القطاع.
 
كما قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة.
 
واعتبر ميلر أن "ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي".
 
وكانت "رويترز" أفادت الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل أرسلت خططا لعدة دول عربية ولتركيا، بخصوص المنطقة العازلة التي تريد إنشاءها في غزة.
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