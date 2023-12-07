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ألمانيا تدعو لمناقشة عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين

7
DECEMBER
2023
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أشادت ألمانيا، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متهمين بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى النظر بدوره في احتمال فرض عقوبات مماثلة.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه من المهم إحراز تقدم في هذا النقاش على المستوى الأوروبي أيضا".
 
وأضاف أن برلين "تشارك بنشاط في هذه المناقشات قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين".
 
وفي مطلع نوفمبر، دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكان منع دخول بعض الإسرائيليين "المتطرفين" المسؤولين عن أعمال عنف ضد فلسطينيين إلى الأراضي الأوروبية.
 
والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين، ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
 
وأشادت الخارجية الألمانية بالقرار الأميركي، مكررة إدانتها "توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، و"عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية".
 
وقال فيشر: "نواصل دعوة إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة المسؤولين عنها"، واصفا تفاقم العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، بـ"غير المقبول".
 
ومنذ 7 أكتوبر، قتل 255 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، وفقا لتقرير صادر عن السلطة الفلسطينية، بينما قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) العدد بـ244 قتيلا على الأقل.
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