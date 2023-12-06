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الأسوأ قادم.. انخفاض الحرارة لأقل من 58 تحت الصفر بسيبيريا

6
DECEMBER
2023
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اجتاح الطقس القطبي مساحات شاسعة من روسيا، أمس الثلاثاء، حيث انخفضت درجات الحرارة في براري سيبيريا إلى 58 درجة مئوية تحت الصفر (72 درجة فهرنهايت تحت الصفر).
 
وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة مدينة ياكوتسك، وهي إحدى أبرد المدن في العالم، وتقع على بعد نحو 5000 كيلومتر شرق موسكو، تكسوها غلالات الغيوم المتجمدة والضباب.
 
وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وهي منطقة شاسعة المساحة تقل قليلا عن مساحة الهند وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا إلى أقل من 55 درجة تحت الصفر الليلة الماضية.
 
وبلغت درجة الحرارة 58 درجة تحت الصفر المئوي أمس الثلاثاء في قرية أويمياكون. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة ستزداد انخفاضا حتى 63 درجة تحت الصفر بسبب الرطوبة والرياح.
 
هذا وتسببت الأمطار المتجمدة والطقس البارد الذي ضرب ألمانيا في وقوع حوادث مرورية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أمس الثلاثاء، بينما أوقف مطار ميونيخ الرحلات الجوية مؤقتا.
 
ويشهد جنوب ألمانيا وكذلك النمسا وسويسرا المجاورتان تساقط ثلوج كثيفة، مما أثر على وسائل النقل العام في جميع أنحاء المنطقة وأدى إلى إثارة القلق بشأن احتمال حدوث انهيارات جليدية.
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