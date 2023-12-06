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الميادين: أكّدت مصادر خاصة للميادين أنّ المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأفاد مراسل الميادين في غزّة بمواصلة قوات الاحتلال قصفها المدفعي على شرقي خان يونس، وذلك بالتزامن مع اشتباكاتٍ عنيفة تدور في المنطقة.

كما أوضح مراسلنا أنّ المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل الإسرائيلي في جنوبي غزّة، كما أكّد أنّ تقدم الآليات باتجاه خان يونس بطيئٌ جداً.

وشدّد على أنّ اشتباكاتٍ عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس، مفيداً بتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزّة.



حصيلة مرتفعة لقتلى "جيش" الاحتلال

وأمام التصدي المتواصل من قِبل المقاومة لتوغل الاحتلال، أعلن "الجيش" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل 7 جنود في المعارك المستمرة في قطاع غزّة، بينهم 5 ضباط، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعاً التي يُعلن عنها "جيش" الاحتلال في يومٍ واحد منذ بدء العملية البرية.

وأعلن "جيش" الاحتلال ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في قطاع غزّة منذ بدء العملية البرية إلى 84 قتيلاً، وإلى 408 منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" وهجوم المقاومة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أفصح عن تعرّض عددٍ من جنوده لإصاباتٍ بليغة.