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منظمة الصحة العالمية تُخلي مستودعَين في خان يونس بناء على نصيحة إسرائيلية

5
DECEMBER
2023
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها أخلت بشكل شبه كامل معداتها الطبية من مستودعين في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل نصحتها بذلك.
     
ونفى الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبّية في جنوب غزة في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة العمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع.
     
وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد قال الاثنين في منشور على منصة "إكس"، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة.
     
وخلال إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، أكّد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن أن إسرائيل نصحت منظمته بنقل معداتها.
     
وقال عبر الفيديو من غزة: "إسرائيل لم ترسل "وثيقة" تطلب بها ذلك إنما حصل "تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية في غزة، معي ومع فريقي".

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