تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في هذه المدينة الأوروبية!

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أبلغ خبراء عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 شديد العدوى في مزرعة دواجن في الجزء الشمالي الغربي من بلجيكا، وفقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

وقالت المنظمة في بيان، نقلته وكالة "رويترز" امس:"إنه تم رصد تفشي المرض في مدينة ديكسميود القريبة من فرنسا، وأن 95 طائرا على الأقل نفق بسبب العدوى، بينما تم إعدام 20100 طائر آخر".

وفي وقت سابق، أفادت السلطات الألمانية أيضا يوم الجمعة الماضي أنه "كان لا بد من ذبح 11500 ديك رومي بعد اكتشاف تفشي الفيروس شديد العدوى في مزرعة في براندنبورغ الشرقية".

وفي هولندا، كُشف عن تفشي المرض في مزرعة للدجاج البياض، ما أدى إلى إعدام زهاء 110000 دجاجة.

وفي حديقة للحيوانات الأليفة، ذُبح نحو 90 طائرا يشكل خطرا لنشر الفيروس.