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كيم جونغ أون يدعو الأمهات في بلاده للعب دور في دعم النظام

5
DECEMBER
2023
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أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أكد على دور الأمهات في تعزيز التضامن الداخلي للنظام، في أول مؤتمر وطني للأمهات منذ 11 عاما.
 
وقال كيم خلال كلمة أدلى به في المؤتمر الوطني الخامس للأمهات، الذي افتتحت دورته الأحد الماضي، لمدة يومين في بيونغ يانغ: "المهمة الثورية الأساسية" للأمهات هي أن يعددن جيل الشباب بشكل جيد لمساعدتهم على أن يصبحوا القوة الرئيسية في المجتمع".
 
وأضاف: "ما لم تصبح الأم شيوعية، فمن المستحيل عليها تربية أبنائها وبناتها كشيوعيين وتحويل أفراد أسرتها إلى أشخاص ثوريين".
 
وشدد كيم، الأحد الماضي، على دور الأمهات في حل المشكلات "غير الاجتماعية" ومنع انخفاض معدل المواليد في البلاد.
 
ووفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لصندوق الأمم المتحدة للسكان، قد وصل معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية إلى 1.8 في عام 2023،
روسيا اليوم
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