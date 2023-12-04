تركيا حذرت إسرائيل من عواقب ملاحقة "حماس" على أراضيها

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نقلت وكالة "ايتار تاس " عن قناة TRT التلفزيونية التركية، أن "المخابرات التركية حذرت نظيرتها الإسرائيلية من عواقب خطيرة إذا تعرض أفراد من "حماس" للملاحقة على الأراضي التركية".



واشارت الى ان "الجانب الإسرائيلي تلقى التحذيرات اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأن إسرائيل ستلاحق أعضاء "حماس" الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا".



وقال مسؤولون أتراك لوكالة "انباء الأناضول": "إن أجهزة استخباراتية مختلفة حاولت في السابق القيام بمثل هذه الأنشطة غير القانونية على أراضي الجمهورية، وهو أمر غير مقبول".



وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي للعدو الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار،اعلن في وقت سابق أن "إسرائيل ستلاحق قادة حركة "حماس" في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات".