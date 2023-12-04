"لوفيغارو": الرئيس إيمانويل ماكرون سلط الضوء على حدود ومخاطر التدخل العسكري الإسرائيلي ضد حماس

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كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية: الرئيس إيمانويل ماكرون يسلط الضوء على حدود ومخاطر التدخل العسكري الإسرائيلي ضد حماس ويرى أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل حربها أصبحت تؤدي إلى نتائج عكسية

وأضافت: وفي مواجهة استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي رافق افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، أرسل إيمانويل ماكرون تحذيرًا جديدًا إلى إسرائيل "أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يتعين فيها على السلطات الإسرائيلية أن تحدد أهدافها والوضع النهائي المنشود بشكل أكثر دقة"، التدمير الشامل لحماس، ما هو؟ وهل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ وقال خلال مؤتمره الصحفي: إذا كان الأمر كذلك فإن الحرب ستستمر عشر سنوات!