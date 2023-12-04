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بالفيديو.. طائرة "تجمدت بمكانها" في مطار ميونيخ "المشلول"

4
DECEMBER
2023
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أظهر مقطع فيديو طائرة "متجمدة" في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.
 
وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج و"التصقت بالأرض"، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.
 
وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.
 
وأعلن مطار ميونيخ تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج، وأكد متحدث باسم المطار لـ"فرانس برس" تأثر مئات الرحلات الجوية.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أكثر من 40 سنتمترا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة، ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.
 
ونصحت شرطة المدينة خصوصا بـ"تجنب التنقل غير الضروري، وعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".
 
 
كما أدت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة القطارات على نطاق واسع، وقالت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، إن "محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا".
 
وفي أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، يتوقع أيضا أن تلغى أو تتأخر رحلات قطارات، حسبما حذرت "دويتشه بان"، لافتة إلى أن أن الاضطرابات قد تستمر.
 
وتسبب تساقط الثلوج في إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين، التي كانت مقررة السبت، في المرحلة 13 من الدوري الألماني.
 
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