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«حماس»: لا تفاوض على الأسرى قبل وقف إطلاق النار

4
DECEMBER
2023
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بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، أمس، أن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مرهون بوقف الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على أن إسرائيل لن تنجح في تحقيق الأهداف التي عجزت عن إنجازها خلال 50 يوماً قبل الهدنة الإنسانية، «مهما طالت الحرب».

 

وقال حمدان بمؤتمر صحافي في بيروت إن «استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مرهون بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وقبل ذلك لا حديث عنه».

 

وأكد حمدان أن نية إسرائيل المبيتة في استمرار الحرب هي السبب وراء فشل مسار التفاوض، رغم أن «حماس أبدت مرونة عالية في استمرار التفاوض من أجل تمديد التهدئة وأبلغنا الوسطاء استعدادنا لاستمرارها».

 


وانتقد القيادي في «حماس»، الولايات المتحدة، لدعمها إسرائيل، وقال إنها شريكة لإسرائيل في «جرائم سفك الدم الفلسطيني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وستدفع الثمن».

 

وأكد حمدان على ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود والغاز والمستشفيات الميدانية في كل التخصصات إلى قطاع غزة، وسرعة إخراج أصحاب الحالات الطارئة من المرضى للعلاج.

 

وتابع: «غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين».

 

ونفى حمدان ما تردد عن تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وقال إن «الحديث الإسرائيلي عن دخول جنوب القطاع ما زال حديثاً إعلامياً، والجيش لم يستطع اختراق دفاعات المقاومة»، مؤكداً أن «المقاومة في جنوب قطاع غزة ستكون أشرس من الشمال».

الشرق الأوسط
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