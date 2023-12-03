"إسرائيل" تريد إقامة "منطقة عازلة" في غزة

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الشرق الأوسط السعودية: تمسكت "إسرائيل" بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، على الرغم من المعارضة الأميركية الواضحة لتقليص مساحة القطاع.

وقال مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أمس (السبت)، إن "إسرائيل" لن تسمح بوضع يكون فيه عناصر حركة «حماس» على الحدود في قطاع غزة.

وكان ريغيف يرد على أسئلة الصحافيين عندما سألوه عن حقيقة إقامة منطقة عازلة على الحدود على الرغم من معارضة واشنطن.

وتريد "إسرائيل" إقامة منطقة عازلة لكن لم يتضح عمقها بعد.

وقالت مصادر "إسرائيلية" إنه يجري إعداد خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة بعد تدمير «حماس» ونزع السلاح من غزة.

وأكد مسؤولون أنه ليس واضحاً عمق المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها في القطاع، وأنها قد تصل إلى كيلومتر أو كيلومترين أو مئات الأمتار داخل غزة.

وأكدت المصادر أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالمنطقة العازلة وبأن «إسرائيل ستسيطر أمنياً على قطاع غزة بعد الحرب».