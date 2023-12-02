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فادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن مصدر سياسي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يجري انتخابات رئاسية إلا بعد رفض قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، المشاركة فيها.

وقالت الصحيفة إنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن زيلينسكي يرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

وأضافت: "ولكن ظهرت مشكلة واحدة وهي زالوجني. وإلى أن يتم حلها، لن يتم الإعلان عن الانتخابات".

ونشرت الصحيفة نفسها في وقت سابق استطلاع أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين بزالوجني تتجاوز مستوى ثقتهم بزيلينسكي.

وبحسب الاستطلاع فإن ثقة الأوكرانيين في قائد القوات الأوكرانية تبلغ 82%، وفي زيلينسكي 72%.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى تأييد أنشطة رئيس نظام كييف انخفض بشكل ملحوظ في يوليو من هذا العام.

وزعم زيلينسكي في وقت سابق أنه مستعد لإجراء الانتخابات، لكنه ادعى أن غالبية الأوكرانيين يعارضون ذلك.