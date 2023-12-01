اليابان تفرض عقوبات على أربع مؤسسات وأربعة أشخاص

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قالت خارجية اليابان إن طوكيو فرضت عقوبات على أربع مؤسسات وأربعة أفراد تعتبرهم متورطين في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وأنشطة أخرى تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشملت قائمة العقوبات الجديدة، شركة Intellekt LCC ومقرها موسكو، والمواطن الروسي سيرغي كوزلوف وكذلك مواطن كوري شمالي يعيش في موسكو.

وجاء في بيان الخارجية اليابانية: "في إطار المساهمة في الجهود الدولية من أجل السلام العالمي، تتخذ بلادنا تدابير على شكل تجميد الأصول على خلفية البرامج النووية وغيرها من البرامج لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن برنامج الصواريخ وغيرها من البرامج المحظورة على كوريا الشمالية بواسطة قرارات مجلس الأمن الدولي".

وتشمل قائمة المؤسسات كذلك شركة Versor S.R.O من سلوفاكيا، وشركة Air Koryo Trading Corporation الموجودة في الصين وكوريا الشمالية، وكذلك شركة تحمل اسم Kimsuky، ولم يتم تحديد عنوان تواجدها.

وبالإضافة إلى سيرغي كوزلوف، تضم قائمة الأشخاص أيضا، المواطن الكوري الشمالي تشونغ جين يونغ الذي يعيش في موسكو، وكذلك أشوت مكرتيشيف وهو مواطن من أصول أذربيجانية يعيش في سلوفاكيا، والمواطن الكوري الشمالي ري سوك الذي يعيش في الصين، والمواطن الكوري الشمالي تشونغ يونغ نام الذي يعيش في مينسك.