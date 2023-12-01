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ديسانتيس: إدارة بايدن تكذب على الأمريكيين بشأن أمن الحدود

1
DECEMBER
2023
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قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكذب على الرأي العام بأن الحدود آمنة، وهو ما يمكن أن يستغله أعداء البلاد.
 
وأضاف ديسانتيس، الراغب في الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال مناظرة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بثتها قناة فوكس نيوز: "يؤكد المسؤولون في إدارة بايدن في تصريحاتهم الإعلامية من البيت الأبيض كل يوم، أن الحدود آمنة، ولكنهم في الواقع يكذبون عليكم، ونحن نعلم أن هذا غير صحيح. وطبعا سيستغل أعداؤنا هذا".
 
وشدد على أنه من بين ملايين المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية، هناك مجرمون وإرهابيون.
 
وقال حاكم ولاية فلوريدا: يجلس بايدن مكتوف اليدين، ويرفض الاهتمام بالحدود، ويرفض محاسبة عصابات المخدرات [التي تزود الولايات المتحدة بالفنتانيل]. لا يزال الأمريكيون يموتون بسبب تعاطي جرعات زائدة من الفنتانيل. كذلك هناك احتمال كبير لوقوع هجوم إرهابي".
 
قبل ذلك انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إدارة بايدن بسبب سياستها المتعلقة بالهجرة، والتي تحولت الولايات المتحدة نتيجة لها إلى "مكب للنفايات".
 
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. 
روسيا اليوم
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