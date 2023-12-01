شتاء قاسٍ في الطريق.. بريطانيا تسجل أبرد ليلة منذ 13 عاماً

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سجَّلت بريطانيا أسوأ ليلة من حيث برودة الطقس منذ أكثر من 13 عاماً، حيث هبطت درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر في بعض المناطق، لتنذر بشتاء قاسٍ وبالغ البرودة، وذلك بعد الصيف الملتهب ودرجات الحرارة المرتفعة التي عانت منها البلاد قبل شهور قليلة فقط.

وأصدرت السلطات الحكومية تحذيراً باللون الأصفر بسبب سوء الأحوال الجوية والهبوط الحاد في درجات الحرارة والتوقعات بأن تتساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق من بريطانيا، وذلك بالتزامن مع موجة برد تجتاح البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أجزاء من المملكة المتحدة شهدت الليلة الماضية أبرد ليلة يتم تسجيلها في شهر نوفمبر منذ 13 عاماً، حيث بلغت درجة الحرارة الدنيا -7 درجة مئوية، ولاحقاً قال المكتب إنه يتوقع أن تصل إلى -8 أيضاً في المرتفعات الاسكتلندية.

وبحسب تقرير نشرته جريدة (Metro) البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت": "نحن حالياً في خضم تحذير أصفر دخل حيز التنفيذ في الساعة 5 مساءً يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس، لذلك قد تستيقظ بعض الأماكن على الثلوج. وبعد ذلك، في الساعة 5 من مساء الخميس سيصل تحذير أصفر آخر من الثلوج والجليد المتوقع أن تغطي جزءاً كبيراً من الساحل الشرقي وسيبقى هناك حتى الساعة 11 من صباح الجمعة".

وأصدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تنبيهاتها الخاصة بالصحة الباردة للأسبوع المقبل، محذرة من "التأثيرات الكبيرة التي ربما تكون على مستوى قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بسبب الظروف الجوية المتوقعة".

وتأتي هذه الأجواء الباردة لتنذر بشتاء قاسٍ وأيام باردة ربما تكون غير مسبوقة هذا العام، وذلك بعد أن سجلت بريطانيا صيفاً قاسياً أيضاً من حيث درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية خلال شهر يوليو الماضي.