بايدن: لدي رمز لتفجير العالم

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مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، عمال مصنع في ولاية كولورادو بأن الجهاز الذي كان يحمله يشبه ما يسمى بـ"كرة القدم النووية" التي تحمل "رموز تفجير العالم".

وخلال محادثة مع عمال مصنع بناء مراوح توليد الطاقة بالرياح، أشار بايدن إلى جهاز في يد أحد العمال، وقال ضاحكا: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يحمل شيئا مشابها، ولديه رمز لتفجير العالم".

خلال زيارته إلى كولورادو، زار بايدن شركة CS Wind، وهي شركة تصنيع مقرها في كوريا الجنوبية، ووقع هناك في خطأ جديد حيث أطلق بايدن على يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، اسم "السيد مون"، ويبدو أنه خلط بينه وبين سلفه، مون جاي إن.

وقال بايدن: "أنا صديق لزعيمكم، السيد مون، كما تعلمون".

وتحمل حقيبة الطوارئ الرئاسية، أو "كرة القدم النووية"، الرموز التي يستخدمها الرئيس للتحقق من أمر إطلاق الصواريخ النووية إذا لم يكن موجودا في البيت الأبيض.

وبايدن، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما، وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.