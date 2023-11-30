ترامب يستضيف حملة لجمع التبرعات بالتزامن مع المناظرة الجمهورية المقبلة

A + A -

يستضيف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع المقبل حملة لجمع تبرعات في فلوريدا، وذلك بالتزامن مع المناظرة الرئاسية الرابعة لمرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة.

ترامب يستضيف حملة لجمع التبرعات بالتزامن مع المناظرة الجمهورية المقبلةترامب: بسبب سياسة بايدن الولايات المتحدة باتت في وضع كارثي وانحدرت إلى الجحيم

وتغيب ترامب عن المناظرات الثلاث الأولى للحزب الجمهوري، وهو ينوي القيام بذلك مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، حيث سيقام حفل جمع التبرعات بينما سيتواجد بعض منافسيه على خشبة المسرح في ألاباما.

وقالت مصادر لشبكة nbc news إن مطوري العقارات ستيف ويتكوف وهوارد لوربر وكريستين بيل، سيستضيفان الحدث في شاطئ هالانديل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يعقد فيها ترامب حدثا عاما بالتزامن مع المناظرة.

وفي رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات، دعا ترامب مؤيديه للمساهمة في لجنة جمع التبرعات المشتركة الخاصة به للدخول في مسابقة ليكون أحدهم ضيفه الخاص في حدث Hallandale Beach، والذي أطلق عليه البريد الإلكتروني حفل استقبال "نهاية العام".

يذكر أنه تم بث مقابلة مسجلة بين ترامب والمذيع السابق في شبكة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون على منصة X خلال المناظرة الأولى للحزب الجمهوري.

وعقد ترامب حدثا انتخابيا في شركة لقطع غيار السيارات في ميشيغان خلال المناظرة الثانية واستضاف تجمعا انتخابيا بالقرب من مكان المناظرة الثالثة في ميامي.