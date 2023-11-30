living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يستضيف حملة لجمع التبرعات بالتزامن مع المناظرة الجمهورية المقبلة

30
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستضيف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع المقبل حملة لجمع تبرعات في فلوريدا، وذلك بالتزامن مع المناظرة الرئاسية الرابعة لمرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة.
 
ترامب يستضيف حملة لجمع التبرعات بالتزامن مع المناظرة الجمهورية المقبلةترامب: بسبب سياسة بايدن الولايات المتحدة باتت في وضع كارثي وانحدرت إلى الجحيم
وتغيب ترامب عن المناظرات الثلاث الأولى للحزب الجمهوري، وهو ينوي القيام بذلك مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، حيث سيقام حفل جمع التبرعات بينما سيتواجد بعض منافسيه على خشبة المسرح في ألاباما.
 
وقالت مصادر لشبكة nbc news إن مطوري العقارات ستيف ويتكوف وهوارد لوربر وكريستين بيل، سيستضيفان الحدث في شاطئ هالانديل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يعقد فيها ترامب حدثا عاما بالتزامن مع المناظرة.
 
وفي رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات، دعا ترامب مؤيديه للمساهمة في لجنة جمع التبرعات المشتركة الخاصة به للدخول في مسابقة ليكون أحدهم ضيفه الخاص في حدث Hallandale Beach، والذي أطلق عليه البريد الإلكتروني حفل استقبال "نهاية العام".
 
يذكر أنه تم بث مقابلة مسجلة بين ترامب والمذيع السابق في شبكة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون على منصة X خلال المناظرة الأولى للحزب الجمهوري.
 
وعقد ترامب حدثا انتخابيا في شركة لقطع غيار السيارات في ميشيغان خلال المناظرة الثانية واستضاف تجمعا انتخابيا بالقرب من مكان المناظرة الثالثة في ميامي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   