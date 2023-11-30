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بسبب تعليقاته المسيئة.. كارول تطلب تعويضا إضافيا من ترامب

30
NOVEMBER
2023
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طالبت الصحفية الأميركية،إي جين كارول، بتعويض إضافي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن وصفها بالمجنونة.
 
وتناولت مجلة نيوزويك الأميركية آخر التطورات في الدعوى التشهيرية التي رفعتها إي جين كارول ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وجاء فيها:
 
 
طلبت كارول تعديل دعواها لتشمل تعليقات ترامب الأخيرة في بلدة هول، حيث وصفها بأنها “مجنونة” ونفى أن يكون قد التقى بها أو اعتدى عليها.
   
هجوم ترامب المستمر على كارول على منصته الحقيقة الاجتماعية "سوشيال تروث"، حيث كرر نفيه واتهمها بكتابة “قصة وهمية، مختلقة في كتابها.
   
آراء الخبراء القانونيين بشأن استراتيجية ترامب، والتي يقولون إنها محفوفة بالمخاطر وقد تعرضه لمزيد من الدعاوى القضائية والتعويضات.
   
ردود فعل عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز وحاكمة نيويورك كاثي هوتشول، اللذين أشادا بشجاعة كارول وأعربا عن دعمهما للناجين من العنف الجنسي.
   
المقارنة بين قضية ترامب وتلك التي واجهها الحاكم السابق أندرو كومو، الذي استقال وسط اتهامات متعددة بالتحرش والسوء الجنسيين.
 
 
تفاصيل واقعة كارول وترامب
 
تعود إلى منتصف التسعينيات، عندما ادعت بأن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن.
   
رفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في عام 2019، بعد أن نفى اتهاماتها وقال إنها "ليست من نوعي".
   
أدين ترامب بالاعتداء الجنسي والتشهير بالمحكمة في مايو 2023، وأمر بدفع 5 ملايين دولار لكارول كتعويض.
   
استأنف ترامب الحكم وطلب إعادة المحاكمة، لكن قاضيا رفض طلبه في يوليو 2023. تطالب كارول بتعويض إضافي قدره 10 ملايين دولار عن تعليقات ترامب بعد الحكم.
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