إيلون ماسك يرد على دعوته لـ "زيارة غزة"

A + A -

رد الملياردير الأميركي وصاحب منصة إكس إيلون ماسك على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل.

وقال ماسك في تغريدة له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:" يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حالياـ لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".

ودعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأمريكي اليوم الثلاثاء لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان المسؤول الكبير في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت "ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية".