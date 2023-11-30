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وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر عن 100 عام

30
NOVEMBER
2023
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الشرق الأوسط السعودية: توفي عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، عن مئة عام الأربعاء، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

 

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان، إنّ كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وأدّى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".

 

وخلال الشهور الماضية كان كيسنجر يقوم بأنشطة سياسية كثيرة ويشارك في اجتماعات بالبيت الأبيض والكونغرس وأدلي بشهادته حول كوريا الشمالية، وفي شهر يوليو الماضي قام بزيارة للصين والتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

 


ويعد كيسنجر من أبرز السياسيين في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، وترك بصمة واضحة لا تمحي في السياسة الخارجية الأميركية. وسطع نجمه في سبعينيات القرن العشرين، أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، وأدت جهوده الي الانفتاح الأميركي الدبلوماسي مع الصين، وإلي محادثات الحد من الأسلحة الأميركية السوفييتية التاريخية، و كان له دور دبلوماسي خلال الحرب بين مصر وإسرائيل، كما ساهم في التوصل إلى اتفاقيات باريس للسلام مع فيتنام الشمالية.

 

ويعد كيسنجر الشخص الوحيد الذي شغل منصب مستشار الامن القومي الأميركي في البيت الأبيض ومنصب وزير الخارجية.

 

وكانت جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها عام 1973، مناصفة مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، والذي رفض الجائزة ـ واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل على الإطلاق، حيث استقال اثنان من أعضاء لجنة نوبل بسبب الاختيار، وأثيرت أسئلة حول القصف السري الأميركي لكمبوديا.

الشرق الأوسط
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