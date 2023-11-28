الخارجية الأذرية تستدعي القائمين بالأعمال الأميركي والألماني والسفير الفرنسي

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استدعت الخارجية الأذرية القائمين بالأعمال الأميركي والألماني وسفير فرنسا لديها، على خلفية إجراء عمليات مالية غير شرعية وتمويل مواقع إخبارية ومنظمات معارضة للحكومة الأذرية، وفق ما نقلت"روسيا اليوم".

وجاء في بيان الخارجية الأذرية أنه تم إطلاعهم على أن موقع AbzasMedia الإخباري أجرى بمشاركة منظمات مسجلة في بلدانهم عمليات مالية غير قانونية، وأن سفاراتهم ضالعة في هذا النشاط.

وأضاف البيان: "أن الجانب الأذري أعرب لهم عن استنكاره لهذه الممارسات وأكد أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية، ومنظمة FreedomNow وغيرهما، تنتهك قواعد تقديم المنح، وأجريتا تحويلات مالية بشكل غير قانوني إلى أذربيجان، وقدمتا مساهمة غير قانونية في تمويل أنشطة موقع AbzasMedia.

وأكدت الخارجية الأذرية إدانتها" بشدة لهذه الأنشطة التي تتعارض مع ميثاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية"، وأنها تحتفظ بحق الرد" وفقا للتشريعات الوطنية".