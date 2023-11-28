لغم يودي بحياة العشرات من مقاتلي "داعش" في نيجيريا

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قُتل حوالي 50 مقاتلا من تنظيم "داعش" في انفجار لغم أرضي مضادّ للدروع في منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا.

وبحسب المصادر فإن شاحنتين محملّتين بمسلحين من "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" كانتا تسيران قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح الأحد حين انفجر اللغم، وأدّى لمقتل غالبية من كان على متنهما.

وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محلية تؤازر الجيش في قتاله المتطرفين إن "الشاحنتين كانتا محملّتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريبا جدا منها".

وأضاف أن الانفجار أدّى إلى "مقتل نحو خمسين متطرفا كانوا على متن الشاحنتين وإصابة آخرين بجروح".

وأكّد قيادي آخر في الميليشيا وقوع الانفجار والحصيلة، مشيرا إلى أن المتطرفين كانوا في طريقهم لشنّ هجوم عندما وقع الانفجار.

ورجح القيادي أن يكون المتطرفون قد زرعوا هذا اللغم منذ فترة لاستهداف قوات الجيش النيجيري التي تسيّر دوريات منتظمة في المنطقة، لكن الأمر انتهى بهم إلى الوقوع في الفخّ الذي نصبوه.

وتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي انشقّ في 2016 عن جماعة بوكو حرام المتطرفة ينشط في منطقة بحيرة تشاد حيث يخوض معارك مع كلّ من الجيش وبوكو حرام.

ويزرع كل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام الألغام الأرضية على الطرق في نيجيريا لاستهداف القوافل العسكرية والمدنية وذلك في إطار التمرّد الذي يشنّه المتطرفون في هذا البلد منذ 14 عاما والذي خلّف حوالي 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.