living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لغم يودي بحياة العشرات من مقاتلي "داعش" في نيجيريا

28
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قُتل حوالي 50 مقاتلا من تنظيم "داعش" في انفجار لغم أرضي مضادّ للدروع في منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا.
 
وبحسب المصادر فإن شاحنتين محملّتين بمسلحين من "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" كانتا تسيران قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح الأحد حين انفجر اللغم، وأدّى لمقتل غالبية من كان على متنهما.
 
وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محلية تؤازر الجيش في قتاله المتطرفين إن "الشاحنتين كانتا محملّتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريبا جدا منها".
 
وأضاف أن الانفجار أدّى إلى "مقتل نحو خمسين متطرفا كانوا على متن الشاحنتين وإصابة آخرين بجروح".
 
وأكّد قيادي آخر في الميليشيا وقوع الانفجار والحصيلة، مشيرا إلى أن المتطرفين كانوا في طريقهم لشنّ هجوم عندما وقع الانفجار.
 
ورجح القيادي أن يكون المتطرفون قد زرعوا هذا اللغم منذ فترة لاستهداف قوات الجيش النيجيري التي تسيّر دوريات منتظمة في المنطقة، لكن الأمر انتهى بهم إلى الوقوع في الفخّ الذي نصبوه.
 
وتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي انشقّ في 2016 عن جماعة بوكو حرام المتطرفة ينشط في منطقة بحيرة تشاد حيث يخوض معارك مع كلّ من الجيش وبوكو حرام.
 
ويزرع كل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام الألغام الأرضية على الطرق في نيجيريا لاستهداف القوافل العسكرية والمدنية وذلك في إطار التمرّد الذي يشنّه المتطرفون في هذا البلد منذ 14 عاما والذي خلّف حوالي 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   